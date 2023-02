Cioce: "Il rodaggio del Terranuova è finito"

Dal 2020 in biancorosso, Jacopo Cioce (nella foto) è tra i veterani del gruppo di Simone Calori. Il regista classe 1998 cresciuto nelle giovanili della Sampdoria ha tracciato il percorso verso il grande balzo in serie D.

"Ormai sono alcuni anni che mi trovo a Terranuova - ha spiegato il centrocampista - e ho vissuto assieme ai miei compagni la promozione in serie D dello scorso anno. Dato che venivamo dall’Eccellenza, all’inizio è stato difficile adeguarsi alla categoria. Nella quarta serie ci sono giocatori qualitativamente superiori e con importanti esperienze alle spalle nei massimi campionati professionistici, che sanno come si gioca dal primo minuto fino al novantesimo. Dal canto nostro, abbiamo riscontrato maggiori difficoltà nella gestione delle partite, piuttosto che nelle prestazioni del collettivo. Nel corso delle settimane, grazie ad una ritrovata fiducia e ai nuovi innesti arrivati a Terranuova, siamo riusciti progressivamente a migliorare nei momenti cruciali delle competizioni. Diciamo che al termine di un periodo di rodaggio, adesso possiamo dirci pronti ad affrontare qualsiasi tipo di sfida".

Lo dimostra il fatto che il Terranuova Traiana in quattro gare è riuscito a racimolare 10 punti fondamentali per il prosieguo del campionato.

"Ci siamo tolti delle grandissime soddisfazioni - ha continuato - vincendo contro squadre blasonate come Arezzo e Pianese, ora però dobbiamo dare ancora più importanza agli scontri diretti che ci aspettano, perché per muovere la classifica è necessario togliere punti alle nostre avversarie più vicine". Il riferimento è anche alla gara in programma domenica con il Trestina, che dopo l’1-0 sull’Orvietana giunto a seguito di 15 giornate senza vittorie, si trova a pari merito con i valdarnesi.

"Sarà impegnativo preparare il match che ci attende perché con un nuovo allenatore non sapremo che identità avranno, chi giocherà e come. L’aspetto fondamentale è che noi ci arriveremo con la nostra di identità e con gli obiettivi chiari in testa".

Francesco Tozzi