Arezzo 25 marzo 2018 - E' cominciata la lunga stagione ciclistica in provincia di Arezzo. Provincia che organizza più corse di tutti in Italia, in particolare per la categoria Under 23. Sabato a Terranuova Bracciolini nel memorial Carlino Cardinali e Leonetto Fratini, successo dell'ex campione italiano juniores Christian Scaroni, bresciano che corre con la Petroli Firemze. Scaroni ha preceduto di 31" Lorenzo Cataldo (Malmantile) e Mirco Sartori (Mastromacro)

Oggi a Badiola di San Giovanni Valdarno, nella 40' Coppa del Grano si è imposto il trentino Mirco Sartori, terzo ieri e tesserato in Toscana con la Mastromarco Nibali. Micidiale il finale sul muro di Badiola, con Sartori che ha battuto Stefano Oldani del Team Colpack e Matteo Rotondi (Gm Europa Ovini). Nell'albo d'oro di questa corsa anche il grande svizzero Fabian Cancellara che nel 2000 vinse davanti a Daniele Bennati.

Martedì la classica di Mercatale Valdarno, partenza alle ore 13,15. Circa 260 iscritti. E' la 59' edizione di una gara di prestigio per Elite e Under 23.

Per quanto riguarda gli Esordienti, nel 1' trofeo Agazzi, vittorie di Pietro Pieralli della Fosco Bessi Calenzano tra i ragazzi del primo anno e di Gianmaria Berneschi del Pedale Toscano Ponticino fra i secondo anno.

Fausto Sarrini