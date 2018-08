Arezzo 27 agosto 2018 - E’ LA 96’ EDIZIONE del Circuito di Cesa trofeo Santa Lucia, una delle corse più antiche d’Italia per dilettanti, or Elite e Under 23, la seconda della provincia di Arezzo e della Toscana dopo il Giro del Casentino. Nonostante l’incredibile concomitanza con altre tre gare in questo martedì tra cui quella di Castelfranco, stessa provincia (ma la Federazione non riesce a sanare queste anomalie che danneggiano tutti?) sono iscritti 126 corridori in rappresentanza di 19 squadre e con buona qualità. Il via alle ore 14,45, prima un circuito di sei giri passando da Badicorte, Marciano, Pescaia, Cesa e tre più lunghi sul tratto Cesa, Badicorte, Marciano, Pozzo, Foiano, lo strappo di Vignacce e Cesa.I chilometri complessivi 130 circa.

L’organizzazione è del comitato Festieri nell’ambito della Festa di Santa Lucia. In prima fila nell’organizzazione Costantino Malentacchi e Marco Barbagli, sindaco di Marciano ed ex corridore.

Dicevamo della qualità. Ci sarà la Colpack, probabilmente la squadra più forte in categoria. Tra gli iscritti Andrea Toniatti (due successi nel 2018) che è fra i migliori in Italia e Francesco Romano, a quota 3 vittorie in questa stagione, il Ct Friuli presenta Alessandro Pessot, Alberto Giuriato, Mattia Bais, il Team Pala Fenice con Andrea Colnaghi, il Team Cervelo Fracor cpn il castiglione Manuel Pesci che ha collezionato diversi piazzamenti, Gabriele Bonechi, la Sangemini on Luca Colnaghi, la Tripetetolo con Leonardo Tortomasi primo alle Valli Aretine, Giovanni Petreoni vincitore a Signa, il castiglionese Riccardo Marchesini, la Maltinti con Nicolas Nesi

L’albo d’oro aperto dall’aretino Alighiero Burroni nel 1922. I plurivittoriosi Mario Rosi e Idrio Bui con tre successi a testa.

Vista poi la carriera da professionista il vincitore più prestigioso è Andrea Tafi che si impose nell’87, poi Enrico Paolini che a Cesa si impose nel 1965.

Si corre anche a Castelfranco di Sopra per la 43’ Coppa Comune di Castelfranco-Piandisco’. Gara riservata ai dilettanti Under 23 ed Elite. Sono 120 i corridori iscritti, e fra questi citiamo tutti quelli della Team Futura Rosini, fra cui Rossano Mauti, terzo alla 102’ edizione del recente Giro del Casentino. In gara anche il beniamino locale Adriano Brogi dell’Aran, classificatosi quinto al Giro del Casentino, secondo a Garrufo. Sono 15 le società iscritte, tra toscane ed extraregionali.

Organizza il Gs. Castelfranco diretto da Ercole Mealli, con la collaborazione della Futura Team Rosini, guidata dal vincitore del Giro d’Italia 1991, Franco Chioccioli, e dell’Amministrazione Comunale del sindaco Enzo Cacioli. Sarti.

Il percorso, che misura 125 km prevede Castelfranco, Loro Ciuffenna, La Penna, Borro Cave, Rotatoria Santa Maria, Provinciale del Botriolo, Castelfranco (4 volte); e poi due giri da Castelfranco, Piandisco’, discesa della Castagneta, Poggio Bucato (via Del Varco), Faella, la Galleria dei Poggi, Castelfranco (arrivo). La partenza è fissata per le ore 14.

Fausto Sarrini