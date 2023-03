Ciclismo: esperti e appassionati di mountain bike

AREZZO

Domenica torna la Rampichiana, gara ciclistica competitiva di mountain bike organizzata dall’associazione sportiva Il Cavallino, giunta alla diciottesima edizione. Centinaia di atleti partiranno da via Ricasoli e vi faranno ritorno seguendo come percorso lungo un itinerario di 43 chilometri con 1500 metri di dislivello che si svilupperà all’interno del comune e comprenderà le strade bianche dell’alpe di Poti. Il rientro in città in direzione del traguardo avverrà dalla zona di Villa Severi. Un percorso più breve prevede 20 chilometri e 1000 metri di dislivello. L’evento è inserito nei circuiti nazionali Supersix Race e Deltos Cup e per questo richiama sportivi da ogni regione d’Italia e non solo. "Comune di Arezzo e Fondazione Arezzo InTour – ha sottolineato l’assessore Federico Scapecchi – collaborano all’organizzazione di questa bellissima manifestazione".

Giuseppe Peruzzi presidente dell’associazione Il Cavallino: "Il movimento della mountain bike sta tornando di moda. Non siamo ai livelli pre-pandemia, ma stiamo veleggiando verso le 900 iscrizioni, che resteranno aperte fino a domenica mattina. A proposito di numeri, non posso dimenticare che fra volontari del Cavallino, La Racchetta che cura la protezione civile e la Misericordia di Foiano che si occupa dell’assistenza, ci saranno 150 persone coinvolte e questo ci gratifica e rende bene il senso dell’impegno profuso".

Per quanto concerne l’aspetto agonistico, in campo maschile, occhi puntati su Diego Rosa, ex professionista di ciclismo su strada e sul fiorentino Riccardo Chiarini, vincitore dello scorso anno. Anche il parterre femminile si presenta degno di nota con la campionessa uscente Silvia Sciopini e la lituana Katazina Sosna. Per l’occasione previste anche modifiche alla circolazione e alla sosta: dalle 7 alle 17 scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Ricasoli. Dalle 7 alle 10 il divieto di sosta è esteso a viale Bruno Buozzi, mentre dalle 7 alle 14 a via di San Fabiano, via Sassoverde, via Madonna Laura. Divieto di transito tra le 9,20 e le 14 in via di San Fabiano, dalle 10,30 alle 12 nel tratto della strada panoramica di Poti e tra le 10,30 e le 14 in via Sassoverde e via Madonna Laura.

Andrea Lorentini