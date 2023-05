Ciccio Graziani alla prima del torneo dell’Olmoponte

AREZZO

Inizia questa mattina la prima edizione del Torneo Città di Arezzo organizzato dalla società Olmoponte nel proprio impianto sportivo. Quarantotto ore dedicate alle categorie Under 12 per quanto concerne le società dilettanti e Under 11 per le società professionistiche. Sono diciotto le squadre partecipanti: oltre alla compagine di casa e all’Arezzo, si sfideranno in campo società come Roma, Lazio, Empoli, Spezia, Perugia, Pisa e Cesena. Le altre partecipanti sono Montevarchi, Prato, Faellese, Boreale Roma, Grifone Calcio, Sangiovannese, Terranuova Traiana, Trestina e Santa Firmina. Da sottolineare la presenza del Cesena, nonostante le difficoltà dovute alla terribile alluvione che ha colpito la Romagna.

Ogni gara sarà disputata in due tempi da 15 minuti 9 contro 9 all’insegna del divertimento e del fair-play. Appuntamento alle 9 di questa mattina per il calcio d’inizio della prima sfida alla presenza del campione del mondo Francesco Graziani (nella foto). Questo torneo, che si concluderà domani sera, è il prologo ideale alla 11a edizione dell’Arretium Cup, in programma dal 9 all’11 giugno prossimo. La settimana prossima, invece, l’Olmoponte organizza un torneo di calcio a 5 di beneficenza.