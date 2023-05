Ci pensa Essoussi: il Sansepolcro è in serie D

Sansepolcro

2

Foligno

1

SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Pedrelli, Croce (92’ Beers), Nuti, Gorini, Quadroni (58’ Braccini), Priorelli (58’ Arcaleni), Essoussi, Valori (73’ Locchi), Mariotti (71’ Brizzi). All. Armillei.

FOLIGNO: De Oliveira, Dell’Orso, Caruso, Abbate, Bocci, De Simoni, Piermarini (87’Sias), Dieng, Pucci, Bacchi (46’ Massa) Giannò. All. Cotroneo.

Arbitro: Panci di Aprilia

Reti: 45’ Essoussi (r.), 48’ Caruso, 63’ Arcaleni.

Note: mille spettatori. Ammoniti Abate, Bocci, Pedrelli, Essoussi.

SANSEPOLCRO – Il Sansepolcro ce l’ha fatta: i bianconeri tornano in serie D dopo cinque anni. Battuto il Foligno 2-1 con l’Ellera che ha pareggiato 0-0 con la Narnese e accede ai playoff nazionali. Le radioline, al termine della sfida con il Foligno erano tutte sintonizzate in attesa di notizie da Ellera, dato che la partita era rimasta ferma per qualche minuto e l’arbitro aveva prolungato la partita. Sono stati minuti frenetici, poi un autentico boato, al risultato finale di Ellera, ha salutato il ritorno dei bianconeri in serie D. La partita, con fischio d’inizio alle 15,30 ha visto il grande pubblico sugli spalti del Buitoni, segno questo che anche la gente credeva a quello che sembrava impossibile. Il Sansepolcro è partito subito a spron battuto e prima il palo, poi la traversa, dicevano no ai tentavi di Mariotti. Si pensava allo 0-0 dei primi 45 minuti, poi il netto fallo in area ospite su Quadroni con un rigore netto che Essoussi, con flemma britannica, trasformava. Scoccava il 45 del primo tempo e si pensava che il Sansepolcro potesse tornare negli spogliatoi con il vantaggio. Ma il Foligno, che al Buitoni si giocava tutto, nei minuti di recupero della prima frazione, si riversava nella metacampo bianconera. Guadagnava una punizione dal limite al 48’, Caruso batteva bene e metteva alle spalle di Patata: 1-1 e tutto da rifare, mentre da Ellera i primi 45 minuti si chiudevano sullo 0-0. La ripresa non cambiava musica anche se vedeva i falchetti più intraprendenti. Armillei, come al solito, indovinava i cambi ed era Arcaleni, appena entrato, a far esplodere di gioia il Buitoni. Minuto 63 della gara, stacco imperioso di testa da parte di Essoussi, para miracolosamente De Oliveira, ma la sfera giunge sui piedi di Arcaleni che dà la serie D al Sansepolcro condannando alla retrocessione il Foligno. Poi è solo festa.

Fabio Patti