Due primi posti per la Chimera Nuoto nella prova invernale di Livorno

Chimera Nuoto

Arezzo, 21 febbraio 2023 – Due primi posti, tre secondi posti e tre terzi posti per la Chimera Nuoto nella terza prova invernale di Livorno.

Il percorso di avvicinamento al Campionato Toscano Giovanile Invernale è scandito da una serie di tappe di qualificazione interprovinciali dove gli atleti e le atlete della società aretina stanno misurando il livello della loro preparazione e stanno ben figurando tra positivi piazzamenti e miglioramenti cronometrici.

Il duplice obiettivo per la squadra della Chimera Nuoto, accompagnata dal tecnico Marco Licastro, è infatti di sfruttare questi appuntamenti prima per centrare i pass per le finali regionali al via da venerdì 3 marzo e poi per trovare la miglior condizione per migliorare l’ottimo palmares di trentasei medaglie conquistate nel 2022. Le maggiori soddisfazioni dalla prova livornese sono arrivate con Gaia Burzi del 2007 che si è piazzata davanti a tutte nei 200 misti e, soprattutto, che ha centrato la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Giovanili in cui sarà nella ristretta cerchia di nuotatrici che potranno competere per il tricolore.

L’altro primo posto è merito della sua coetanea Sofia Donati che ha anticipato ogni avversaria nei 100 dorso e che ha poi chiuso al terzo posto i 100 farfalla, poi particolarmente positive sono risultate le prove di Fabio Ferrari del 2006 (secondo nei 100 farfalla), di Eleonora Mazzeschi del 2008 (seconda nei 200 rana), di Natalia Mazzeschi del 2010 (seconda nei 400 misti) e di Gabriele Mealli del 2007 (terzo nei 50 stile libero e nei 100 farfalla, oltre che quarto negli 800 stile libero con un tempo con cui ha sfiorato la qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili). Il gruppo della Chimera Nuoto era poi completato da Jacopo Bartolini, Giulio Bracciali, Vittoria Ermini, Anna Viola Falchi, Gaia Formelli, Alexandru Stefan Ganea, Tommaso Gepponi, Matteo Lucci, Samuele Magnani, Riccardo Maurizi, Alessio Menchetti, Lorenzo Menchetti, Riccardo Rosi, Leonardo Rossi, Maria Sole Sacchetti, Francesco Sassoli e Tommaso Senesi.

«Queste prove invernali - spiega Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - sono appuntamenti particolarmente impegnativi dove i nostri giovani atleti si mettono alla prova nella massima categoria degli Assoluti contro avversari più grandi e più esperti. I buoni piazzamenti conseguiti, dunque, sono un motivo di particolare fiducia in vista dell’ormai prossimo Campionato Toscano Giovanile Invernale dove proveremo a confermarci tra i migliori movimenti della regione».