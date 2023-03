Chimera, ben 21 titoli ai campionati regionali

Una Chimera Nuoto da record al campionato regionale giovanile. Ben 21 sono stati i titoli toscani conquistati dai nuotatori aretini in vasca a Livorno a cui si aggiungono dieci argenti e dieci bronzi per un totale di quarantuno medaglie che hanno certificato un ottimo livello di preparazione in diverse specialità e diverse fasce d’età. Questo palmares è valso il sesto posto nella classifica assoluta juniores tra ventinove società da tutta la regione e le premiazioni individuali di due atleti per l’eccellenza delle loro prestazioni: Gabriele Mealli per il tempo nei 400 stile libero tra i Ragazzi e Gabriele Gambini per il tempo nei 200 stile libero tra gli Juniores. "Il campionato regionale giovanile – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto – è uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione, dunque i ventuno titoli regionali, le quarantuno medaglie e gli ottimi piazzamenti generali sono un motivo di forte soddisfazione e una conferma della bontà del lavoro svolto".