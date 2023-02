Chimera ancora al top con Stopponi e Jeflea

Brillanti risultati per la Chimera Lotta al campionato italiano under 20. Francesco Stopponi e Silviu Jeflea hanno conquistato l’argento e il bronzo nelle rispettive categorie. Nella categoria 60 kg Francesco Stopponi, nonostante le non perfette condizioni fisiche è riuscito a ribaltare il pronostico e a salire sul secondo gradino del podio. Concentrazione, sofferenza e voglia di emergere sono le armi che ha utilizzato per sconfiggere gli avversari. Dopo aver superato i primi turni, in semifinale ha avuto la meglio sul rovetano Pessoa, uno dei favoriti alla vittoria finale. Nell’atto conclusivo ha dato vita da una bella battaglia con Kettmaier concedendo punti soltanto nei minuti finali complice la stanchezza e gli acciacchi. Nella categoria 130 kg Silviu Jeflea sembra finalmente aver preso coscienza delle proprie possibilità in una categoria non facile arrendendosi soltanto, in semifinale, al cospetto del campione uscente e riconfermato Catini.