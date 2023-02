Cerasani stavolta si riscatta Mussis è il migliore

GIUSTI 7,5. Sfodera almeno tre interventi decisivi chiudendo la saracinesca con intuito, tempismo e senso della posizione. Unico neo l’ammonizione che gli farà saltare la trasferta di Cesena.

TOZZUOLO 6,5. Combatte su ogni pallone in una retroguardia orfana per squalifica dell’esperto Gennari. BERTOLA 6,5. Spesso, con l’Aquila votata all’offensiva ad oltranza, deve affrontare a uomo Panico o Bruzzaniti e non cede di un centimetro. CHITI 6. Sui palloni inattivi si è inserito spesso. Rientro confortante.

CERASANI 6. Bersagliato da critiche ingenerose dopo l’errore di Chiavari risponde con una partita gagliarda e il suo gran destro sulla traversa meritava miglior sorte. NADOR 6. Una mezzora in campo per riequilibrare il centrocampo.

AMATUCCI 6. Macina chilometri e lo fa da mente pensante. Meno esplosivo e preciso nelle conclusioni in porta. MUSSIS 7. L’argentino di La Plata canta e porta la croce. Uomo ovunque che ha già conquistato i tifosi.

PEREZ 6. Non è ancora in condizione e, tuttavia, mette la sua esperienza al servizio dei compagni. SILVESTRO 6. Nello spicchio di gara disputato mostra carattere. Occhio, magari, alle frequenti ammonizioni.

LISCHI 6,5. Partita di sacrificio e di sostanza.

ITALENG 6. Recupera alcuni palloni importanti. KERNEZO 6. Svaria sul fronte offensivo e fa la sua parte.

GIORDANI 6. Crea uno dei pericoli maggiori al portiere lucchese con la traversa che poteva riscrivere l’esito di un confronto chiave per risalire la china.

