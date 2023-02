La Promozione torna in campo questo pomeriggio alle 15 dopo i due anticipi della giornata di ieri che hanno visto il Lucignano salire a metà classifica superando il Subbiano (1-0) e il Torrenieri battere 3-0 il Lornano Badesse agguantando il terzo posto. Oggi sarà il giorno del derby. A Montagnano i torelli di Mirko Martini ospiteranno i cugini dell’Alberoro. La partita più attesa di questo turno con gli ospiti che spinti dal consueto pubblico a dir poco caloroso sognano la vittoria esterna per tornare tra le prime cinque della classe, mentre il Montagnano cerca punti nel derby per allontanarsi dalla zona rossa. Per la capolista Asta, tornata domenica scorsa a più quattro sulla Sansovino che osservava un turno di riposo, c’è il Pratovecchio ultimo della classe che ha richiamato in panchina Andrea Laurenzi. La Sansovino, confidando anche nell’impresa dei rossoneri del Casentino, dovrà intanto prendere i tre punti contro il San Quirico penultimo. Il Montalcino osserverà un turno di riposo, mentre il Casentino Academy andrà in casa del Pienza.