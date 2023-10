C’è la Ternana per Eracleous

Dopo tre sconfitte di fila, l’Arezzo femminile cerca riscatto. Al Comunale di Castiglion Fibocchi, con calcio d’inizio alle ore 15, arriva però un altro brutto cliente, cioè la Ternana capolista a punteggio pieno insieme alla Lazio. Servirà dunque una prestazione più convincente rispetto a quella di domenica scorsa ad Arenzano contro il Genoa Women. Non deve mancare l’ottimismo, però, visto che Razzolini (nella foto) e compagne avevano messo in seria difficoltà proprio la corazzata Lazio due settimane fa, poi vittoriosa in rimonta. Muovere la classifica, che vede la squadra del tecnico Eracleous al quintultimo posto con tre punti, darebbe una grande iniezione di fiducia alle ragazze amaranto.