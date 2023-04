C’è la Pistoiese per i baby di Bernardini

Appuntamento alle 16 per la Juniores dell’Arezzo che proverà nel pomeriggio ad andare a caccia di una sorta di mini double. A nemmeno sette giorni dalla vittoria del campionato di serie D, l’Arezzo punta a mettere in bacheca il successo nel torneo Under 19. La Juniores di Massimiliano Bernardini, prima della classe con due punti di margine, questo pomeriggio riceverà la Pistoiese, seconda della classe. Arancioni costretti solo ed esclusivamente a vincere per provare a riscrivere la classifica. Amaranto che potrebbero accontentarsi anche di un solo punto per poter brindare alla vittoria nel gruppo F.

Difficile però fare calcoli e soprattutto rischioso farlo in partite come queste, una sorta di finale. Per l’occasione la Juniores di Massimiliano Bernardini giocherà al Comunale con accesso garantito alla sola tribuna coperta al costo di cinque euro con ingresso omaggio per gli under 14. Probabile la presenza di un buon numero di tifosi amaranto per l’occasione.