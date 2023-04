C’è Juve-Napoli con la bandierina di Pagliardini

Ci sarà un po’ di Arezzo nel big match della trentunesima giornata di serie A. Allo Juventus Stadium infatti i padroni di casa scenderanno in campo alle 20,45 contro il Napoli, reduce dalla eliminazione in Champions League. Nella designazione effettuata dalla Can la direzione di gara è stata affidata a Fabbri mentre il primo assistente, ovvero colui che stazionerà sul lato delle panchine di Allegri e Spalletti, è l’aretino Niccolò Pagliardini (nella foto). Una designazione di rilievo per l’assistente della sezione presieduta da Sauro Cerofolini,

nella giornata in cui i partenopei proveranno a rialzare la testa contro una Juventus tornata in possesso dei 15 punti precedentemente sottratti per il caso plusvalenze.