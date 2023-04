C’è Fratta-Levane Tutto in 90 minuti

Una partita che può valere una stagione quella in programma domani tra Fratta Santa Caterina e Atletico Levane Leona. Quello che andrà in scena alle 16 sarà di fatto lo scontro chiave per decretare quale delle due formazioni potrà accedere direttamente alla Prima categoria. La Fratta Santa Caterina di Gallastroni arriva all’appuntamento reduce da una vittoria seppur con due punti di ritardo sulla capolista Atletico Levane Leona. Ecco quindi i valdarnesi che dal canto loro potranno anche accontentarsi del pareggio, ma in partite come queste fare calcoli è quanto mai pericoloso. Per la Fratta, lo scorso campionato vincitrice dei playoff, è obbligatorio il successo pontando puntare sul proprio terreno di gioco e l’apporto del proprio pubblico per mettere a segno l’impresa.