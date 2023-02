Castiglionese, sfida clou al Faralli Il Figline nel mirino di Falomi

CASTIGLION FIORENTINO

Sale la febbre per lo scontro diretto. Mancano ormai poche ore al calcio di inizio di Castiglionese-Figline, partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza, con calcio di inizio alle 14,30. Una sfida anticipata a domani, sabato, così come altre due per il girone B. A fare compagnia a viola e gialloblù saranno anche Lastrigiana-Pontassieve e Porta Romana-Fortis Juventus. Nessuna sfida però ha lo stesso fascino di questo Castiglionese-Figline. Quello che andrà in scena al Faralli sarà lo scontro diretto tra la prima della classe (Figline) contro la seconda che staziona a nove punti di ritardo in compagnia della Colligiana. Una partita di cartello alla quale sarà presente il pubblico delle grandi occasioni. Almeno 200 spettatori sono segnalati in arrivo da Figline Valdarno. A Castiglion Fiorentino i supporter viola si sono mobilitati per affollare i gradoni del Faralli senza contare poi ovviamente i tanti addetti ai lavori, dirigenti, procuratori e allenatori che si accomoderanno in tribuna per seguire un confronto che potrebbe riaprire anche il campionato. Già perchè se è vero che i punti di distacco sono nove è anche vero che si troveranno davanti due formazioni, allenate rispettivamente da Roberto Fani e Stefano Tronconi, che possono vantare due tra le migliori difese del torneo ma soprattutto due attacchi tra i più in forma. A quota 32 gol c’è appunto il Figline, a quota 46 la Castiglionese. Sarà anche la sfida tra due bomber di lungo corso. Il Figline ha in Gabriele Vangi, ex Montevarchi e Scandicci, il miglior marcatori con dodici gol, mentre in casa viola c’è un Nicola Falomi in stato di grazia con ben diciassette gol all’attivo. Per il Figline è una partita da non fallire assolutamente anche perchè rispetto alle inseguitrici i valdarnesi devono ancora osservare un turno di riposo che arriverà proprio nelle battute conclusive del torneo. Ecco spiegato quanto potrebbe essere cruciale la sfida di sabato con la Castiglionese che arriva all’appuntamento con due vittorie di fila. I viola in caso di risultato positivo di fatto potrebbero ridurre di tre punti il distacco dal primato, pronto poi a scendere ulteriormente proprio in virtù del turno di riposo che i ragazzi di Tronconi dovranno osservare.

Matteo Marzotti