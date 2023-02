Castiglionese ko in 16’: la capolista scappa

castiglionese

0

figline

2

CASTIGLIONESE: Tegli, Viciani (39’ st Nero), Bassini, Capogna (16’ st Pincini), Giorgi, Menci R. (30’ st Zucchini), Redi, Sekseni, Steccato, Borghesi, Berneschi. Allenatore: Fani.

FIGLINE: Conti, Arnetoli, Banchelli, Degl Innocenti, Sabatini, Orpelli, Zellini, Sesti, Vangi (16’ pt Mannella), Lebrun (22’ st Ferretti), Marini. Allenatore: Tronconi.

Arbitro: Carrisi di Padova (Gelli-Rocchi)

Reti: pt 3’ e 16’ Zellini.

CASTIGLION FIORENTINO – Se quella con il Figline doveva essere la prova di maturità per la Castiglionese l’esame è rimandato, almeno stando a quanto dice il risultato finale che premia la capolista per 2-0. Poi però ci sono da considerare varie attenuanti come le numerose assenze in casa viola: su tutti Menchetti in difesa, bomber Falomi – autore di 17 reti in campionato – quindi Talladira. Assenze che non sono state un alibi visto come è andato l’incontro del Faralli dove i valdarnesi, spinti da quasi 200 tifosi, si sono presi tre punti pesantissimi contro la Castiglionese seconda della classe. La partita si infiamma subito. Al 3’ Zellini con un bel diagonale batte Degli per il gol del vantaggio. La Castiglionese reagisce subito e con Steccato potrebbe pareggiare, ma il tiro dell’attaccante, che riceve sui piedi una respinta corta della difesa valdarnese, esce a lato. Al 16’ ecco il raddoppio, ancora con Zellini che questa volta batte Degli con un pallonetto. È un colpo durissimo ma la Castiglionese non demorde e prima dell’intervallo con Berneschi prova ad accorciare, ma il tiro del centrocampista viene deviato in angolo.

Nella ripresa la Castiglionese macina gioco, costruisce bene almeno fino alla trequarti ma poi trova difficoltà nello sfondare la linea gialloblù e nell’andare al tiro. Così ci prova Redi con una delle sue serpentine, semina tre avversari ma la conclusione non crea problemi a Conti. Al Faralli finisce con la vittoria del Figline che ha avuto il merito e la bravura di sfruttare le due occasioni più nitide avute nel corso dei 90’ di gioco. La Castiglionese seppur rimaneggiata ha fatto di necessità virtù pagando a sua volta due letture errate che sono costate la sconfitta casalinga nonostante poi una buona reazione. Mercoledì si torna subito in campo per il turno infrasettimanale e dopo aver ospitato in casa la capolista Figline ecco la trasferta sul campo del Prato 2000.

M.M.