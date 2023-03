Castiglionese, impresa in trasfert Decide Capogni nei primi minuti

Fortis Juventus

0

Castiglionese A.s.d.

1

FORTIS JUVENTUS: Allegranti, Grazzini, Marucelli, Barbero, Pezzati, Calzolai, Paterno, Serotti, Pagnotta, Costa, Zoppi.Allenatore: Juri Filipponi.

CASTIGLIONESE: Tegli, Viciani, Bassini (Menchetti), Talladira (Pincini), Giorgi, Menci R., Redi, Sekseni, Falomi (Steccato), Capogna, Berneschi (Borghesi). Allenatore: Roberto Fani.

ARBITRO: Marco Pascali di Pistoia.

RETI: pt 10’ Capogna.

Vittoria di misura importantissima per la Castiglionese ottenuta a Borgo San Lorenzo, la prima di Carlo Barbagli come presidente del club viola. Una partita combattuta, decisa dalla rete di Capogna, bravissimo nell’appoggiare in rete l’incornata di Falomi respinta dalla difesa fiorentina. Tre punti che consentono di restare incollati alla Colligiana, seconda con un punto di margine, accorciando anche sul Figline che resta al primo posto con otto punti di margine. La Castiglionese, alla sua prima stagione al ritorno in Eccellenza, a questo punto vede avvicinarsi sempre più la possibilità di poter disputare i playoff.