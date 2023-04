Castiglionese e Sansovino, ci siamo

AREZZO

Ultimi giorni di vacanza per le formazioni aretine impegnati nei tornei dilettantistici visto che, chiusa la regular season, adesso sarà tempi di playoff e playout. Domenica sarà la volta dell’Eccellenza e nella precisione del girone B, dove l’unica compagine aretina ancora in ballo è la Castiglionese. I viola di Roberto Fani hanno chiuso la stagione del ritorno nella massima categoria regionale con un secondo posto in coabitazione con la Colligiana. La classifica avulsa premia i senesi relegando i viola al terzo posto, ma non tolgono certo soddisfazione alla truppa castiglionese. Domenica sarà la volta del playoff casalingo contro il Pontassieve. Per i viola il passaggio del turno potrebbe anche arrivare in caso di pareggio ma solo dopo i supplementari. Guai però a fare calcoli. Lo sa bene anche la Colligiana che riceverà lo Zenith Prato. Tornerà in campo anche la Sansovino. La squadra di Iacomoni dopo il passaggio del turno grazie alla vittoria dei playoff nel proprio girone contro il Torrenieri si giocheranno il pass per l’Eccellenza contro il Lanciotto Campi in trasferta con l’obiettivo di trovare la vittoria.

A quel punto spazio alla finalissima contro la vincente dell’altro playoff che vedrà di scena Larcianese e Geotermica. In Prima categoria, nel girone E, la Settignanese è seconda e quindi affronterà in casa il Cubino mentre il Bibbiena sarà l’unica formazione aretina della colonna di sinistra, e soprattutto dei piani alti ai playoff disputando il primo match in casa dell’Audace Galluzzo Oltrarno che ha chiuso al terzo posto in classifica. In chiave playout retrocedono direttamente Rassina e Pestello, l’unico playout in virtù della forbice che salva il San Clemente sarà tra Castelnuovese e Ambra. Nel girone F i playout vedranno il Valdichiana partire come seconda in virtù di una miglior classifica sul Viciomaggio. Per il Valdichiana sfida casalinga contro la Fontebelverde, per il Viciomaggio c’è il Ponte d’Arbia. Retrocede l’Atletico Piazza, ai playout gli accoppiamenti saranno Arezzo Football Academy-Olimpic Sarteano e Pianella-Poliziana.

Matteo Marzotti