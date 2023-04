Castiglionese e Foiano ok al fotofinish

castiglionese

1

lastrigiana

0

CASTIGLIONESE: Tegli, Viciani, Giorgi, Talladira, Menchetti, Menci R., Redi, Tacchini (65’ Berneschi), Falomi (83’ Sekseni), Capogna, Borghesi (80’ Steccato). Allenatore: Roberto Fani.

LASTRIGIANA: Fedele, Barzini, Corradi, Fioravanti (85’ Valori), Calonaci, Biondi (76’ Lenzini), Terzani, Ammannati, Bianchi (76’ Bourezza), Ciotola, Corsi (85’ Manganiello). Allenatore: Rossano Bartalucci.

Arbitro: Salerno di Catania.

Rete: 85’ Menchetti.

CASTIGLION FIORENTINO – Nella domenica in cui il Figline primo della classe registra un passo falso e che riduce a sei i punti di margine dalla seconda, la Castiglionese si prende la scena andando a vincere quasi allo scadere il confronto casalingo contro la Lastrigiana di Rossano Bartalucci. La partita si accende al 25’ quando Redi disegna un cross per la testa di Menci che fa gridare al gol, ma un difensore ospite salva sul più bello. Due minuti dopo è il turno di Tacchini: gran botta dai venti metri ma Fedele è pronto a dire di no. Il primo tempo si chiude con la Castiglionese all’attacco senza tuttavia riuscire a trovare la via del gol. Nella ripresa la prima occasione è della Lastrigiana: tiro da posizione interessante, pallone a lato. La Castiglionese replica ancora con Menci che per poco di testa non devia un cross invitante. Redi ci prova dal limite senza fortuna e al 70’ al termine di una bella azione corale viola Capogna va al tiro ma non trova la porta. Menchetti prova a far valere la sua struttura fisica sui calci piazzati con la Lastrigiana che fa buona guardia. Si arriva così all’85’. Redi su punizione chiama in causa Menchetti che con un colpo di testa perfetto porta in vantaggio la Castiglionese. C’è da soffrire fino al 95’ ma i viola tengono botta e si prendono tre punti che consentono di restare al secondo posto, tallonati dalla Colligiana attardata di una sola lunghezza.