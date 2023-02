Castiglionese con la Rondinella I viola di Fani tentano il blitz

AREZZO

Calcio di inizio alle 14,30 in Eccellenza dove nel girone B scenderanno in campo due aretine su tre, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Turno di riposo questa domenica per la Baldaccio Bruni che resterà ai box. Per il Foiano e la Castiglionese il calendario propone due incontri esterni. I viola di Roberto Fani hanno ripreso il cammino vincendo nel turno precedente contro il Signa che ha permesso ai viola di riprenderei secondo posto in compagnia della Colligiana. L’avversario di questa domenica sarà la Rondinella Marzocco che attende a Firenze la formazione di Castiglion Fiorentino, spinta anche oggi da un nutrito gruppo di tifosi pronti a mettersi in cammino verso il capoluogo di regione. Sarà di fatto uno scontro diretto: la Castiglionese è seconda con 39 punti, la Rondinella insegue a 35. Il Foiano nel frattempo lascia il carnevale cercando punti in trasferta contro il Pontassieve.

Gli amaranto in casa hanno un ruolino di marcia da zone nobili della classifica, in trasferta hanno trovato maggiori difficoltà ma la vittoria di mercoledì contro la Fortis Juventus oltre a mettere a buona distanza la zona rossa ha dato anche maggiore convinzione ai ragazzi di Zacchei. Il quadro della venticinquesima giornata si completa con Figlino-Firenze Ovest, Fortis Juventus-Lastrigiana, Mazzola Valdarbia-Colligiana, Prato 2000-Sinalunghese, Signa-Chiantigiana e Zenith Prato-Porta Romana.