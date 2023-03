Castiglionese, Barbagli al vertice "Voglio migliorare la storia del club"

CASTIGLION FIORENTINO

"Non c’è il calcio nel mio curriculum ma ci sono ormai tanti anni di esperienza nel settore manageriale". Lo dice con trasparenza e umiltà ma anche tanta emozione e determinazione il nuovo presidente della Us Castiglionese Carlo Barbagli che ieri mattina si è presentato alla stampa in una conferenza allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino. "Sarò un presidente pieno di voglia di entusiasmo e voglia di imparare, non sono un intenditore di calcio ma cercherò di portare, come valore aggiunto, ciò che ho fatto negli ultimi anni, sia in campo lavorativo che associativo", ha detto ai microfoni Barbagli che non però ha sempre dimostrato attaccamento verso questo ambiente. Sì, perché Barbagli è già presidente (con il secondo mandato confermato da pochi giorni) di Fimaa Toscana, l’associazione di confcommercio che raggruppa, tra gli altri, anche gli agenti immobiliari, professione che Barbagli svolge ormai da tanti anni in tutta la Toscana e fuori. "Sono abituato a fare il presidente – ci ha scherzato su durante la presentazione – ma stavolta sono particolarmente emozionato perché, come dico sempre, sono stato accolto 40 anni fa dalla comunità castiglionese ed oggi è un privilegio per me svolgere questo ruolo in un ambito che ha un grande valore anche educativo e sociale" aggiunge Barbagli. "Mi inserisco in punta di piedi, in un puzzle che funziona benissimo,con dirigenti ottimi, per cercare di portare avanti la storia della Castiglionese e, se possibile, di migliorare", conclude.

"Carlo è una persona ottima, seria: la continuità della stagione è fondamentale, e siamo soddisfatti di questa scelta, la migliore sotto ogni punto di vista", dicono all’unisono i dirigenti che poi hanno ringraziato il presidente uscente Andrea Sereni.

Luca Amodio