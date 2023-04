Castiglionese all’esame playoff Al Faralli arriva il Pontassieve

di Matteo Marzotti

Dopo il turno di riposo osservato domenica scorsa i playoff (e i playout) sono pronti a partire in Eccellenza.

Appuntamento domani alle ore 15 al Faralli anche per l’unica aretina rimasta in gioco in questo post season, ovvero quella Castiglionese che tornata nella massima categoria regionale ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano lanciando anche giovani di belle speranze. Un ottimo lavoro quello svolto da Roberto Fani dove il giusto mix di gioventù ed esperienza (come i vari Red, Menchetti, Sekseni, Redi e Falomi giusto per citarne alcuni) ha saputo mandare oltre più rosea aspettativa la formazione di Castiglion Fiorentino.

Certo, i playoff sono pur sempre una lotteria, ma i viola arrivano all’appuntamento da terzi della classe contro il Pontassieve che ha chiuso al quarto posto.

Tradotto la formazione di Roberto Fani potrebbe puntare su due risultati su tre per accedere alla finale nell’arco anche dei 120’, ovvero in caso di parità al 90’ spazio a due tempi supplementari e qualora dovesse persistere il segno X passerà la squadra meglio classificata al termine della regular season e in questo caso la Castiglionese.

In campionato il Pontassieve è stato un avversario a dir poco ostico.

All’andata infatti terminò 1-1 il confronto tra viola e fiorentini mentre al ritorno, nella partita che si disputò al Faralli di Castiglion Fiorentino, blitz della formazione biancazzurra. Occhi puntati anche sull’altra semifinale da cui ovviamente verrà fuori il nome di una tra Colligiana e Zenith Prato. In questo caso i senesi sono in vantaggio avendo chiuso al secondo posto e in caso di parità potrebbero comunque accedere all’atto conclusivo del girone B per quanto riguarda gli spareggi promozione.

In chiave salvezza, con Foiano e Baldaccio Bruni che si sono salvate direttamente e con la forbice attiva la sfida salvezza sarà tra Porta Romana e Firenze Ovest.