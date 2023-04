Castiglionese all’attacco Baldaccio per il colpo

AREZZO

Terz’ultima giornata del campionato di Eccellenza toscana per il girone B e tradotto per le aretine si tratta degli ultimi chilometri per provare ad arrivare ai rispettivi obiettivi. Quelli di alta classifica riguardano la Castiglionese. Falomi e compagni saranno di scena in casa contro la Lastrigiana per provare a mettere a segno un ulteriore passo in avanti alle ore 15 in chiave playoff. I viola alla loro stagione di ritorno in Eccellenza sono secondi, lontani nove punti dal primato del Figline (prossimo alla serie D), hanno un punto di margine sulla Colligiana, prima inseguitrice. Una partita, quella di oggi per i ragazzi di Roberto Fani, che potrebbe segnare un allungo importante in vista del post season, confidando come sempre nella verve di Redi e nella finalizzazione di bomber Falomi. Prova di maturità per la Baldaccio Bruni che sarà di scena in casa contro la Fortis Juventus. Solo sei i punti di distacco tra biancoverdi e fiorentini, con il team di Anghiari che ha collezionato il record di pareggi stagionali (ben quindici) e che adesso senza fare calcoli su possibili ed eventuali forbici per limitare gli spareggi ha bisogno di fare risultato per mantenere senza patemi d’animo la categoria regina dei dilettanti toscani. Stesso obiettivo e avversario non certo facile per il Foiano. Gli amaranto di Zacchei sono quintultimi, hanno dodici punti di margine sulla penultima ed oggi sarebbero salvi senza passare dagli spareggi. Per evitare brutte sorprese servono altri punti, iniziando a macinare anche lontano dallo stadio dei Pini. Occhio però alla Chiantigiana che attende gli amaranto.

I gialloneri hanno di fatto l’ultima possibilità di scongiurare la forbice e venderanno cara la pelle. Per i ragazzi di Zacchei vietato fare calcoli anche se un pari per Verdelli e compagni potrebbe già essere più di un passo in avanti verso la salvezza diretta.

Il programma si completerà con Colligiana-Pontassieve mentre la capolista Figline proverà a fare festa in casa della Rondinella Marzocco. Per il Firenze Ovest impegno interno contro il Porta Romana, mentre il Mazzola Valdarbia affronterà davanti al proprio pubblico lo Zenith Prato. Turno di riposo per la Sinalunghese mentre il Signa ospiterà il Prato 2000.

Matteo Marzotti