Castiglionese ai playoff col Pontassieve

CASTIGLIONESE: Ermini, Zucchini, Bassini (70’ Nero), Talladira, Menchetti (46’ Luconi), Lombardi, Redi (78’ Pincini), Tacchini (65’ Viciani), Falomi, Borghesi, Capogna. Allenatore: Roberto Fani.

SINALUNGHESE: Petrucci, Meoni, Bardelli, Ajdini (78’ Trombesi), Corsetti, Ibojo, Corsi (65’ Piccardi), Pasquinuzzi (60’ Canapini), Alessi, Bucaletti (78’ Della Lena), Bencini. Allenatore: Agostino Iacobelli,

Arbitro: Leonardo Buchignani di Livorno

Reti: 48° Menchetti, 79° Falomi.

CASTIGLION FIORENTINO - Chiude la regular season con una vittoria netta, all’inglese, per due a zero, la formazione di Roberto Fani. La partita si sblocca in pieno recupero nel primo tempo quando Menchetti di testa batte Petrucci per il vantaggio. La Castiglionese controlla anche nella ripresa e così Falomi chiude i giochi al 79’ infilando in porta il pallone del 2-0. Adesso testa ai playoff contro il Pontassieve con i viola che potranno giocare in casa in virtù del miglior piazzamento.