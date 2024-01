Castiglion Fiorentino, esordio per Andrea Sodero in serie A

Arezzo, 15 gennaio 2024 – È stato, quello appena trascorso, un fine settimana all’insegna dello sport per la città di Castiglion Fiorentino.

Partendo dalle belle notizie, si conferma il periodo positivo per Andrea Sodero che dopo la prima convocazione, esattamente una settimana fa, arriva anche l'esordio nel Campionato di Serie A del numero 39 dell'Empoli nella trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Stiamo parlando del giovane castiglionese Andrea Sodero che dopo i primi calci nell’U.S. Castiglionese ha spiccato il volo nel massimo Campionato Italiano di Calcio.

“Rinnovo così e rinforzo il mio più sincero apprezzamento per Andrea Sodero che dalle giovanili della Castiglionese sbarca nel massimo Campionato di Calcio Italiano.

Forza Andrea, sognare si può!” ha commentato il sindaco Mario Agnelli. Purtroppo è, invece, finita con qualche giorno di anticipo l’esperienza del centauro Paolo Lucci alla Dakar 2024.

“Ciao ragazzi” – dichiara Lucci mezzo social – “fisicamente sto più o meno bene e domani mattina (ndr oggi) mi dimetteranno dall’ospedale. In questo momento non ho tante parole per descrivere quello che provo. Questa gara, il deserto ci propone sempre quel filo sottile su cui rimanere in equilibrio dove c’è un panorama della madonna ma se si sbaglia in pochi secondi si può rovinare il lavoro di un anno intero e sia nel bene che nel male bisogna imparare ad accettare questo strano gioco.

Adesso vorrei solo ringraziare tutte le persone che mi supportano e scusarmi con loro. Oggi non è finita una Dakar è solo iniziata la prossima. Grazie a tutti, a presto. Paolo” “Se non abbiamo sbagliato a fare i conti” – commenta Gabriele Minelli, sostenitore e amico di Paolo Lucci – “prima della sfortunata tappa odierna, Paolo è stato per 20 tappe consecutive (più due prologhi) il miglior rider italiano giunto al traguardo della Dakar Rally, il rally raid più estremo, difficile ed impegnativo al mondo.

Ecco, pensiamo che l'amarezza portata dal ritiro di oggi possa essere ampiamente compensata dalla consapevolezza di aver compiuto un percorso straordinario! Bravo Paolo Lucci. Complimenti Campione! Sulla vicenda arrivano anche le dichiarazioni del sindaco Mario Agnelli.

“Anche se non potrà tagliare la linea del traguardo, non è mai mancato il coraggio, la grinta e l'onore in tutte le tappe in cui il nostro Paolo Lucci ha gareggiato anche questa volta, tra ogni tipo di ostacolo e con tutte le insidie del deserto dietro l'angolo, in quella che è considerata a ragione, la gara più difficile e impegnativa al mondo. Siamo orgogliosi di te Paolino”.