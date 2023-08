Castiglia segna, Kozak sotto ritmo

L’Arezzo vince 2-1 la penultima amichevole con l’Aglianese, ambiziosa formazione di serie D guidata da Maraia, successore di Indiani a Pontedera. Al Comunale si gioca in un clima torrido ma gli amaranto risultano comunque più brillanti rispetto ai test precedenti, anche se l’avvio di gara non è scoppiettante. Indiani, che deve ancora fare a meno di Montini, alle prese con delle vesciche, e con Davide Di Pasquale in uscita (vicino al ritorno al Pescara), fa debuttare dal primo minuto il ceco Libor Kozak al centro dell’attacco.

Il vantaggio amaranto arriva sugli sviluppi di un corner con un gol di Poggesi, la cui conclusione deviata beffa il portiere degli ospiti Moretti. Le indicazioni più incoraggianti arrivano dai due esterni alti: Iori si conferma già pronto per le partite vere; Guccione è il più ispirato e si rivela il migliore in campo, propiziando il raddoppio di Luca Castiglia (nella foto con Kozak) a fine primo tempo. Kozak, invece, ha ancora le gambe pesanti e resta ai margini del gioco, facendosi vedere solo con la sua arma migliore, un colpo di testa che però esce di poco a lato.

A inizio ripresa Indiani inizia la girandola dei cambi inserendo Trombini, Lazzarini, Risaliti, Mawuli, Gucci e Pattarello, ma è l’Aglianese a rientrare meglio dagli spogliatoi, trovando subito il gol che accorcia le distanze con Gabbianelli, che scatta al limite del fuorigioco e segna a tu per tu con Trombini. Gli amaranto prendono gol anche stavolta, come accaduto in tutti i precedenti test, anche se le prestazioni dei centrali, specialmente Masetti e Polvani nella prima frazione, sono positive.

A metà ripresa, poi, altre forze fresche per il Cavallino, con gli ingressi di Renzi, Coccia, Damiani, Gaddini e Settembrini. Proprio il capitano alla mezz’ora ha la chance per il terzo gol ma si fa parare il rigore conquistato da Gucci. Sabato l’ultima amichevole in casa del Latina prima dell’esordio a Rimini venerdì 1° settembre alle 20.45.

L.A.