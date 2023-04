Castelnuovese-Ambra, si salvi chi può

Allo stadio comunale Luca Quercioli di Castelnuovo dei Sabbioni, fra Castelnuovese ed Ambra si disputerà la finalissima-spareggio per la difesa della Prima categoria. Fischio d’inizio alle 16. Se al termine dei 90’ una delle due squadre vincerà, la gara finirà, se sarà ancora pareggio, si procederà ai due tempi supplementari. Non ci saranno i calci di rigore. La Castelnuovese in caso di pareggio finale sarà salva, retrocederà l’Ambra, perché nelle due gare di campionato, gli amaranto di Giorgio Garozzo hanno pareggiato ad Ambra 1-1 e vinto in casa 2-0. La Castelnuovese è allenata da Garozzo ex calciatore molto noto, e l’Ambra da Guido Carboni, anche lui ex calciatore assai conosciuto.

Nelle due squadre ci sono vari ex, fra cui Giorgio Garozzo, Rialti, Aglietti, figlio di Alfredo ex professionista ed ora allenatore e altri . Arbitrerà Guido Lachi di Siena. Al Luca Quercioli è prevista una grande affluenza di pubblico.

Gigr