Castelli: "Mercato finito, Sba pronta"

Finita la campagna acquisti della Sba per potenziare la squadra in vista della serie B.

"Abbiamo preso tutti i giocatori che ci servivano per potenziare la rosa - dice il presidente Mauro Castelli (nella foto) - Con il badget che avevamo a disposizione abbiamo preferito puntare su quattro giovani talentuosi, piuttosto che su un solo giocatore di grido. In questo modo siamo riusciti a rafforzare ogni reparto. E portiamo avanti ancora una volta la nostra politica che è quella appunto di investire sui giovani".

Alla corte di coach Marco Evangelisti sono così arrivati quattro nuovi importanti pilastri.

"Abbiamo portato in amaranto - dice soddisfatto Castelli - Ettore Semprini un lungo, Andrea Zocca una guardia, Dimitrije Jankovic, un’altra guardia e infine l’ala Gianmarco Iannicelli. Per il resto abbiamo riconfermato tutto il gruppo, rinunciando solo a malincuore a Veselinovic perché non potevamo tenere due stranieri. Gli altri sono tutti con noi compreso Federico Fornara che deve recuperare dal grave infortunio al ginocchio e che si sta sottoponendo ad un intenso programma di riabilitazione".

E già il 21 agosto i giocatori della Sba si ritroveranno per cominciare la preparazione.

"Abbiamo deciso di iniziare un po’ in anticipo - spiega il presidente Castelli - per dare la possibilità ai giocatori di mettersi insime e di formare una grande squadra".

So.fa.