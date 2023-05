Caso-Seravezza, Vetrini all’attacco Terranuova e la sfida col Grosseto

di Francesco Tozzi

Il Grosseto chiederà la sospensione dei play-out, in attesa che la Procura Federale si pronunci sul caso-Seravezza. L’indiscrezione, rilanciata ieri da Telemaremma, pone un grosso punto interrogativo sulla gara prevista domenica tra il Grifone e il Terranuova Traiana, posta in palio la permanenza in serie D. Rumors che in un certo senso fanno eco alle dichiarazioni rilasciate a Grosseto Sport dal direttore generale del Grosseto Filippo Vetrini a margine della partita contro il Ghiviborgo: "Ci sono delle posizioni aperte da chiarire e il regolamento mi sembra piuttosto chiaro. Il Seravezza – ha sottolineato il dg – ha giocato 15 partite con con un giocatore squalificato in campo e cinque a referto in panchina. Sono stati applicati criteri ben precisi nell’altro girone con il Fanfulla, quindi attendiamo con fiducia la decisione della giustizia sportiva. Se dovremo fare lo spareggio con il Terranuova Traiana lo faremo, ma credo che il campionato del Grosseto sia già terminato con la permanenza in categoria".

In attesa di notizie certe, non cambia la tabella di marcia per i terranuovesi. Oggi si torna in campo al Matteini per gli allenamenti, che proseguiranno per tutta la settimana in vista dell’appuntamento del 14 maggio. "In vista di domenica – ha spiegato l’allenatore Simone Calori – abbiamo innanzitutto bisogno di recuperare gli assenti della partita con il Seravezza. Eravamo dati per spacciati prima di iniziare, invece andremo a giocarci i play-out. Il Grosseto è un club blasonato, ma questo non deve far cambiare il nostro approccio perché potevamo trovarci di fronte chiunque e i risultati sul campo hanno evidenziato che i maremmani meritavano i play-out tanto quanto noi".