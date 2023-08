Casentino: la figlia di Nencini al Giro

Quella del 20 agosto sarà l’edizione numero 106 del Giro del Casentino, la seconda corsa più antica d’Italia per quelli che una volta venivano definiti dilettanti e ora elite e under 23. È l’unica gara in categoria che vanta insieme nell’albo d’oro Gino Bartali (1934), Fausto Coppi (1939) e Gastone Nencini (1953), e sono giusto 70 anni dal successo di Nencini. A seguire il Giro del Casentino stavolta più che mai, in occasione di questa ricorrenza, ci sarà la figlia Elisabetta.

L’edizione del prossimo 20 agosto ha già tanti iscritti, circa duecento con la presenza delle squadre più forti a cominciare da Zalf Fior e Colpack e scatterà da Corsalone alle 13,30. Il percorso si annuncia meno impegnativo di altre volte senza una salita lunga e prevede la doppia ascesa a Sarna, poi lo strappo di Stoppe d’Arca dopo il passaggio dal centro di Arezzo.

Molte le località del Casentino attraversate. L’arrivo dopo 165 chilometri in viale Europa a Corsalone, come avviene ormai da alcuni anni, per la corsa organizzata dall’Uc Aretina con Roberto Severi e Paolo Abetoni in prima fila e l’apporto fondamentale del comune di Chiusi.