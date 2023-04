Carica Settembrini: "Arezzo senza paura"

di Andrea Lorentini

Una Pasqua pensando alla Pianese e alla partita che potrebbe regalare il ritorno in serie C. Una sfida attesa da tutta la città che si appresta a vivere la settimana più lunga da inizio campionato. Domenica prossima, al comunale, andrà in scena il "redde rationem" del campionato e l’Arezzo si gioca il primo match point. Servirà una vittoria per avere la matematica della promozione già il 16 aprile. Un pari rimanderebbe la questione almeno di una settimana, mentre un successo degli amiatini avrebbe l’effetto di riaprire almeno in parte i giochi anche se agli amaranto resterebbe, comunque, un margine di 4 punti da gestire nelle ultime tre giornate. Arezzo e Pianese arrivano allo scontro diretto con la forza dei propri numeri. La squadra di Indiani ha costruito il vantaggio, oltre che con la serie di otto vittorie consecutive, con una solidità difensiva che nessun altro può vantare nel girone. Con appena 20 reti subiti il cavallino è la miglior difesa del torneo.

Dall’altra parte la formazione di Bonuccelli può contare sul secondo miglior attacco con 54 gol realizzati (meglio ha fatto solo il Poggibonsi). L’Arezzo avrà dalla sua anche il miglior rendimento casalingo. Sono 33 i punti collezionati al comunale frutto di 10 vittorie, tre pareggi e due sconfitte. All’ombra di San Cornelio Settembrini e compagni hanno subito appena 9 reti in 15 gare disputate. Se non è un fortino, poco ci manca.

Al di là dei numeri il fattore ambientale potrà fare la differenza: si annuncia il pubblico delle grandi occasioni per un pomeriggio che può trasformarsi in gloria.

La Pianese, in trasferta, vanta un buon ruolino di marcia. Sono 28 i punti conquistati (seconda nella speciale classifica proprio dietro all’Arezzo).

Lontano da Piancastagnaio sono arrivati 8 successi, quattro pareggi e tre ko.

Sette giorni all’alba, dunque, per parafrasare un celebre film di Marco Risi nei quali l’adrenalina scorrerà a fiumi nelle vene del popolo amaranto che dopo tanta sofferenza nelle ultime due stagioni non vede l’ora di tornare a esultare. "Dobbiamo viverla come una partita normale. Mi auguro ci sia una cornice di pubblico da palcoscenico superiore e noi ci faremo trovare pronti per questo appuntamento" le parole di Andrea Settembrini.

Lui aretino, per tanti anni in curva, probabilmente sentirà più di altri lo scontro diretto. Il capitano, che si fa interprete del pensiero dello spogliatoio è consapevole che la squadra arriva al momento decisivo nella miglior condizione sapendo di poter contare sul supporto della gente.

Dopo i tre giorni di riposo concessi per le festività pasquali, il gruppo riprenderà la preparazione in vista della Pianese martedì pomeriggio quando si inizierà davvero ad entrare nel clima del big match. Indiani avrà nuovamente a disposizione sia Risaliti che Damiani.

Il difensore e il centrocampista, assenti contro l’Ostiamare, hanno scontato entrambi la loro giornata di squalifica e quindi saranno abili e arruolati. La settimana più lunga e attesa dell’anno è appena cominciata.