Carica dei mille alle Ponyadi da urlo "Festa di sport per bimbi e famiglie"

di Sonia Fardelli

L’Arezzo International Horse del patron Riccardo Boricchi colpisce il centro con le Ponyadi edizione 2023. Al via 1200 pony ed oltre 1000 bambini e un seguito di accompagnatori e pubblico da far invidia ai grandi eventi con alberghi e strutture ricettive aretine che hanno registrato per giorni il tutto esaurito. Ma in gol e per ben 40 volte è andato anche il presidente della Fise Toscana Stefano Serni che con i suoi mini cavalieri e amazzoni ha conquistato la seconda posizione dietro solo alla fortissima Lombardia (con 75 medaglie), da sempre regione con una grande tradizione equestre. La Toscana ha attaccato nel suo medagliere 12 ori, 16 argenti e 12 bronzi. Arrivati dalle più disparate specialità, non solo dalle discipline olimpiche, ma anche dal Reining e dai Pony Games dove i toscani sono stati super, dagli Attacchi e dalla nuovissima (per i bambini) disciplina del Polo, dove la Toscana ha presentato quattro squadre.

"È sempre una grandissima emozione - dice il presidente della Fise Toscana Stefano Serni - vedere questi giovanissimi che si impegnano e si atteggiano come i grandi campioni dell’equitazione. Abbiamo mandato in gara anche bambini di 5 anni e questo è già un grande risultato indipendentemente dalla loro posizione in classifica. Nostro compito è preservare a lungo l’entusiasmo che hanno ora. La loro voglia di gareggiare e cercare di vincere è davvero travolgente". E comunque la Toscana qualche soddisfazione anche dal punto di vista agonistico se l’è tolta. "La seconda posizione nel medagliere delle Ponyadi - continua Serni - ci riempie di orgoglio. La Toscana sta vivendo nell’equitazione un momento di importante crescita. E queste medaglie rappresentano una grande soddisfazione da mettere però subito in secondo piano, ricordandosi che in manifestazioni ludiche di questo genere a vincere sono tutti i bambini, anche quelli che non hanno conquistato il podio". Un importante risultato che la Toscana è riuscita ad ottenere con un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati numerosi tecnici. "Il segreto è quello di riuscire sempre comunque a fare squadra - chiude il presidente Stefano Serni - indipendentemente dalle logiche di club, facendo prevalere il cuore rispetto alla ragione".

Soddisfatto di questa edizione 2023 delle Ponyadi anche il patron dell’Arezzo International Horse Riccardo Boricchi: "Terza edizione aretina per le Ponyadi e ancora un successo organizzativo: 1200 pony oltre 1000 bambini ed un giro importante di persone per l’economia di tutta la città. I nostri impianti sono riusciti a far fronte a tutte le richieste. Con un’attenzione in più visto che questa volta a gareggiare non sono stati i campioni dell’equitazione, ma tantissimi bambini. Per questo abbiamo voluto un po’ trasformare il nostro centro con numerosi punti di ristoro e accoglienza per le famiglie ed anche con angoli di gioco e divertimento per i più piccoli".