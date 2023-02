Un gol di Cappelli decide l’anticipo del campionato di Promozione, quello che di fatto era un autentico scontro diretto in chiave salvezza. Una partita tirata fino alla mezz’ora con il Subbiano che prova poi ad alzare il ritmo, ma ecco che il Lucignano passa con un tiro preciso di Cappelli, al termine di un rapido uno-due proprio a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Il Subbiano prova a reagire nella ripresa, ma il Lucignano si difende con ordine conquistando l’intera posta in palio e salendo a metà classifica. Per il Subbiano si allunga il digiuno: sono sei le partite senza vittorie e la classifica adesso parla di zona rossa.

LUCIGNANO: Palazzi, Bidini, Dyla, Bambini, Bennati, Dodaj, Tedeschi, Danieli Vaz, Cappelli, Vasseur, Ferretti. Allenatore: Gabriele Santini. M.M. SUBBIANO: Lancini, Orlandini, Parati, Gisti, Frijio, Undini, Falsini, Marmorini, Ruggeri, Rubechini, Pavani. Allenatore: Dimitri Bronchi. Arbitro: Antonio Ferri Gori Arezzo.

Rete: 48’ Cappelli.