Cantisani-gol, blitz Arezzo nel fango di Ponsacco

mobilieri ponsacco

0

arezzo

1

(4-3-1-2): Pagnini (38’ st Sbrana), Lici, Martucci, De Vito, Rossi (36’ st Macchi) Fratini, Marcucci (37’ st Calvigioni), Bardini (40’ st Bertolini), Remorini, Bellucci(9’ st Nieri) Mencagli A disp: Patronelli, Zaccagnini, Turini, Calosi. Allenatore: Bozzi

AREZZO (4-3-3): Trombini, Pericolini (25’ st Cantisani), Polvani, Risaliti, Poggesi, Settembrini (36’ st Pretato), Castiglia, Damiani, Persichini (1’st Foglia), Gucci, Pattarello (25’ st Lazzarini) A disp: Viti, Pretato, Zona, Arduini, Bramante, Convitto. Allenatore: Indiani

Arbitro: Striamo di Salerno (Meraviglia-Pignatelli)

Reti: 30’st Cantisani.

Note: spettatori 300 circa Recupero 2’ + 5’ Angoli: 1-5.

– Su un terreno ai limiti della praticabilità, l’Arezzo sbanca Ponsacco e conquista la quarta vittoria consecutiva mantenendo due punti di vantaggio sulla Pianese. E’ il classe 2004, Raffaelle Cantisani, al primo gol in amaranto, a griffare il poker in un pomeriggio da tregenda. La trasferta in terra pisana riservava molte insidie, confermate dai novanta minuti del "pollaio". Alla fine il grande cuore del cavallino è stato più forte delle avversità metereologiche con i 200 tifosi al seguito che hanno fatto festa sotto una pioggia battente. Indiani sceglie una formazione più fisica. In difesa dentro Poggesi, in mediana rilancio per Castiglia e Damiani, mentre davanti torna Gucci dal primo minuto con Persichini e Pattarello. Gaddini, invece, non siede nemmeno in panchina. Si gioca sotto la pioggia, in mezzo al fango e con un vento forte che rende la gara una battaglia. Fin dai primi minuti si capisce che il fattore campo condizionerà l’intera partita. Gli amaranto cercano subito di adeguarsi, rinunciando al palleggio e accettando duelli uomo contro uomo in ogni zona. Al 17’ sugli sviluppi si una punizione calciata da Pattarello la palla finisce in rete, ma l’assistente alza la bandiera e l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Ponsacco esce alla distanza e si rende pericoloso due volte dalle parti di Trombini.

Prima Lici calcia a lato da buona posizione (23’), mentre poco dopo la mezz’ora il portiere dell’Arezzo neutralizza una conclusione di Mencagli. Ogni pallone è una battaglia, la squadra di Indiani cerca di sfruttare le palle inattive come in chiusura di primo tempo quando su punizione di Settembrini crea un pò di apprensione nell’area pisana. L’ultima occasione prima dell’intervallo capita a Gucci che sbuca da sinistra, ma il suo tiro finisce fuori. La ripresa si apre sotto la solita pioggia battente e con Foglia per Persichini. L’Arezzo è sfortunato all’11’ quando Settembrini sfiora il vantaggio con la palla che accarezza il palo esterno. Entrano anche Lazzarini e Cantisani per Pericolini e Pattarello. I cambi sono azzeccati perché alla mezz’ora proprio i due neo entrati confezionano il vantaggio: Lazzarini imbecca Cantisani che trafigge Pagnini con freddezza. E’ il primo gol in amaranto per il classe 2004 che nel finale potrebbe addirittura raddoppiare.

Andrea Lorentini