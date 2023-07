Calori testa Nannini

Vacanze agli sgoccioli per calciatori e staff del Montevarchi. Questo sabato l’allenatore Simone Calori (nella foto) e un gruppo di giocatori nuovo di pacca rispetto alla passata stagione, si ritroverà al Brilli Peri per dare il via ai primi test fisici della stagione. La preparazione partirà da lunedì 24 nel quartier generale di Loro Ciuffenna.

"Il nostro mercato è chiuso – ha affermato il ds Nicola Del Grosso – semmai valuteremo durante la preparazione se ci sarà o meno da intervenire su alcuni reparti ma almeno per i primi giorni resteremo così come siamo".

L’ultimo acquisto ufficializzato è stato quello del centrocampista Mattia Pardera, classe 2001 di provenienza Aglianese, ma assieme ai calciatori che dopodomani si ritroveranno nell’impianto montevarchino figurerà anche il difensore classe 1999 Cosimo Nannini, che riprenderà ad allenarsi a pieno ritmo in gruppo dopo quasi un anno di inattività per un brutto infortunio rimediato lo scorso anno quando militava, in Serie C, nelle fila dei veneti dell’Arzignano. Appena due presenze in terra vicentina, tanti mesi di stop e qualche panchina nel suo cammino.

M.B.