Calori: "Terranuova in salute Adesso possiamo solo crescere"

TERRANUOVA

Simone Calori vede il bicchiere mezzo pieno all’indomani dello scontro diretto con il Tau. La partita poteva prendere una brutta piega, dopo il penalty di Benucci andato a vuoto e il rosso diretto per Bega rimediato al 15’ del secondo tempo per un fallo da ultimo uomo. I biancorossi hanno dimostrato fermezza, sfiorando la vittoria con occasioni ghiotte in entrambe le frazioni di gioco. "Dopo aver sbagliato il rigore – ha spiegato Calori – ci siamo spostati sulla difensiva. Siamo stati compatti, non abbiamo concesso niente e anzi, abbiamo avuto due occasioni da gol quando ci trovavamo in 10 contro 11. Questo è sintomo non solo di salute, ma anche di maturità". Il tecnico ex Sangiovannese aveva avvertito nel corso della settimana che la gara esterna di Altopascio avrebbe celato delle insidie, sia per l’arrivo di Giancarlo Favarin sulla panchina dei lucchesi, sia per la voglia di riscatto degli avversari, reduci da due sconfitte e due pareggi, motivazione che ha portato all’esonero di Pietro Cristiani. Il gruppo si è anche imbattuto nell’uomo rivelazione della partita, che le ha azzeccate tutte, ossia il portiere locale Filippis, classe 2004, scuola Empoli.

"Siamo venuti via da Altopascio – ha proseguito – con un solo punto, ma se consideriamo l’ambiente che abbiamo trovato e il fatto di aver giocato molto tempo in inferiorità numerica, lo ritengo un buon risultato. Poi abbiamo trovato di fronte a noi un nuovo allenatore di spessore, che ha dato sicuramente qualcosa in più agli amaranto. Inoltre abbiamo avuto un problema con capitan Sacconi, che purtroppo è stato tutta la settimana influenzato e non è riuscito a recuperare. Tutti i presenti hanno dato il massimo, come lo stesso Benucci che, nonostante il rigore sbagliato, è rimasto sempre in partita e ha fatto grandi cose". Per il Terranuova Traiana, quello di domenica, è il quarto risultato utile consecutivo, terza giornata di fila senza subire gol. Il club di piazza Coralli resta dunque saldo alla zona play-out, in sedicesima posizione. "Sono soddisfatto per il risultato – ha concluso – perché date le circostanze ho visto una delle prove migliori dei ragazzi. Oltre ad un punto ci portiamo a casa una grande prestazione".

Francesco Tozzi