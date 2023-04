Calori ritrova Schinnea

TERRANUOVA

Lautaro Schinnea potrebbe fare il suo ritorno in campo già questa domenica nella trasferta di Ghivizzano. L’attaccante del Terranuova Traiana è infatti tornato ad aggregarsi al gruppo durante i consueti allenamenti settimanali al Matteini. Dopo aver saltato le due ultime due gare, quella in casa contro il Flaminia e la sfida esterna al Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, è realistico pensare che il giocatore argentino possa rientrare nella rosa dei convocati dal tecnico Simone Calori in vista della partita contro il Ghiviborgo. Assente dal 1 aprile per un fastidio muscolare ad una gamba, il bomber ex Napoli United non è la prima volta che si trova alle prese con degli infortuni. Arrivato a Terranuova Bracciolini lo scorso luglio, è stato costretto a saltare quasi tutta la prima metà del campionato. Il suo ritorno tra le fila biancorosse risale allo scorso 22 gennaio, nella storica visita dei terranuovesi all’Ardenza di Livorno. Dopo la sconfitta per 2-0, in tanti davano già per spacciata la società di patron Vannelli. Poi, tra alti e bassi, il club di piazza Coralli si trova tuttora a lottare per la salvezza.

Il ritorno roboante di Lautaro ha dato i suoi frutti nelle successive gare contro Arezzo e Ostiamare. Porta la sua firma il rigore segnato al Cavallino poco prima della fine del primo tempo nella partita di ritorno tra le due compagini che ha avuto luogo al Matteini il 29 gennaio. Ad aggiudicarsi il match il Terranuova Traiana per 2-1. Dopo una settimana l’argentino è stato protagonista di un’altra vittoria, la prima esterna dall’inizio della stagione 2022-23. Schinnea svetta in area di rigore e grazie ad un colpo di testa imprendibile per il portiere dei laziali Borrelli permette al Terranuova di conquistare tre punti preziosi in quella che può essere definita come la fase di rinascita della formazione di Calori dopo le nubi minacciose che si erano addensate attorno al Ciuffenna e lo spettro retrocessione sempre più incombente.

Adesso l’allenatore di Castiglion Fibocchi può aggiungere nuovamente una freccia alla propria faretra, in un periodo in cui Calori è stato a corto di uomini. Assieme a Lautaro è rientrato anche Francesco Mazzeschi, mentre Thomas Castaldo è ancora indisponibile. Dopo i giorni di riposo che hanno coinciso con le festività pasquali, la preparazione della prima squadra è ripresa martedì pomeriggio ed andrà avanti fino a domani. Poi sabato ancora stop, in vista della seconda trasferta consecutiva allo stadio comunale Carraia di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca.

Francesco Tozzi