Calori: "Il Terranuova pronto per la salvezza"

TERRANUOVA

Simone Calori torna a varcare la soglia dello stadio comunale Corrado Bernicchi di Città di Castello, ma stavolta in veste di allenatore. Con i biancorossi umbri, da calciatore, giocò il campionato di serie D 2015-2016. Domani tenterà invece di spingere verso la vittoria i biancorossi toscani, quelli del Terranuova Traiana che allena dal 2021. O dentro o fuori. Chi perde dovrà quasi certamente salutare la quarta serie del campionato italiano di calcio. "È dallo scorso anno che ogni gara che affrontiamo è importante – ha spiegato Calori – e sicuramente questa essendo la penultima di campionato lo è ancora di più. Inoltre scendiamo in campo contro una nostra diretta concorrente per la salvezza, quindi ci giocheremo una grossa fetta di lavoro con la tranquillità che ci ha sempre contraddistinto finora. Siamo abituati a disputare delle finali, basta vedere come è andata l’anno scorso. Questo non vuol dire che avremo la meglio, ma che vivremo la sfida con assoluta serenità. Ancora non è detta l’ultima parola, vedremo quale sarà il verdetto del campo". Il tecnico ex Sangiovannese non sembra preoccupato della partita che lo attende, nonostante rappresenti un incontro decisivo per la permanenza in categoria dei valdarnesi.

"Rispetto all’andata – ha aggiunto – è cambiato molto per il Città di Castello, ad esempio la classifica. Per noi invece la posizione è sempre la stessa, lì eravamo e lì ci siamo ritrovati. Abbiamo fatto tanti punti in più nel girone di ritorno e come squadra abbiamo iniziato ad adattarci alla categoria in quest’ultimo periodo. Se avessimo avuto questo rollino di marcia anche per l’andata ci saremmo trovati già sui 37-38 punti, invece siamo qui e ci giochiamo davvero molto in questa trasferta". Calori non intende comunque sottovalutare gli umbri, a digiuno di vittorie da 11 turni.

Gli ultimi tre punti i tifernati sono riusciti a racimolarli contro il Montespaccato grazie ad un 4-1 in casa che risale allo scorso 29 gennaio. "Il Città di Castello sta avendo alcuni problemi: un cambio di allenatore, poi il ritorno di Antonio Alessandria. Ma questo non cambia niente perché possiede giocatori importantissimi come Calderini, Gorini o Sylla, tutti in grado di fare la differenza".

Francesco Tozzi