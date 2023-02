Calori: "Il Terranuova non meritava di perdere"

"È una sconfitta amara. Fa più male che perdere contro l’Arezzo". Il paragone di Simone Calori calza a pennello. Tre punti importanti in ottica salvezza sono andati al Trestina, che domenica ha superato il Terranuova Traiana al Matteini. La sconfitta nello scontro diretto ha spezzato la serie positiva dei biancorossi. "Non dovevamo perdere – ha proseguito il tecnico – Qualcosa di meglio si poteva fare sicuramente in attacco, poi le condizioni del campo non hanno certo aiutato. Inoltre non siamo stati in grado di gestire al meglio alcuni episodi, come è capitato in altre partite. Il primo gol lo abbiamo subito su calcio d’angolo, situazione sulla quale ci eravamo preparati anche durante l’allenamento, mentre la rete del 2-1 era evitabile, visto che la palla era stata salvata sulla linea e hanno trovato comunque il modo per metterla dentro". Un Calori dispiaciuto, dunque, per quanto accaduto tra le mura amiche dello stadio comunale. "Il pareggio sarebbe stato un risultato giusto per entrambe le squadre".