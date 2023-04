Calori e lo sprint salvezza "Il Terranuova è ancora vivo"

TERRANUOVA

"Per come è andata la partita e visto che ci trovavamo di fronte ad una corazzata, va bene aver guadagnato un punto. I ragazzi stanno dimostrando di avere valore e di essere una squadra viva, che è l’aspetto più importante". È questo il bilancio di Simone Calori all’indomani di Terranuova Traiana-Grosseto. Un pareggio in rimonta per i valdarnesi grazie al rigore messo a segno da Massimiliano Benucci e che consegna ai biancorossi il terzo risultato utile consecutivo. "Il gol del Grosseto – ha aggiunto l’allenatore – ci ha tagliato le gambe. Ho avuto timore anche io che le cose potessero andare diversamente, visti anche i potenziali cambi che mister Cretaz avrebbe potuto effettuare. Il fatto che poi siamo stati in grado di recuperare lo svantaggio ci ha portato sicuramente più entusiasmo. Abbiamo lasciato degli spazi scoperti, ma questo perché fin dall’inizio non ci siamo mai fermati. Per quanto visto in campo penso che il pareggio sia stato un risultato giusto, considerando anche quanto fatto dalle altre squadre".

"C’è chi ha mollato – conclude – noi invece abbiamo un’opportunità senza dover fare tanti calcoli, ossia vincere sul campo senza guardare altrove".

Una sconfitta avrebbe dato quasi per spacciato il club di piazza Coralli, che continua a navigare a vista verso l’appuntamento con il destino in programma domenica 30 aprile contro i biancorossi tifernati.

Francesco Tozzi