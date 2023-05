Calori è in ansia per il bomber Sacconi

di Francesco Tozzi

Basta un solo punto al Terranuova Traiana per rimanere saldamente agganciato alla zona play-out. Un pareggio domani al Matteini contro il Seravezza consentirebbe infatti alla formazione allenata da Simone Calori di proseguire tranquillamente la corsa salvezza evitando così la retrocessione diretta. Ma potrebbero entrare in gioco altre variabili in grado di allungare la permanenza in serie D dei biancorossi anche in caso di sconfitta. Le sorprese arriverebbero dai possibili risultati sugli altri campi. Innanzitutto, se fossero i lucchesi a prevalere, la squadra di Calori dovrebbe sperare in un doppio insuccesso di Montespaccato e Città di Castello, che resterebbero quindi inchiodate a 32 punti senza alterare l’ordine dei club in classifica. Nel caso in cui invece i terranuovesi dovessero perdere con il Seravezza e contemporaneamente Città di Castello e Montespaccato vincere, si andrebbe comunque allo spareggio per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Con tutte e tre le squadre a 35 punti, infatti, per la differenza reti negli scontri diretti retrocederà il Montespaccato, con Città di Castello e Terranuova Traiana che andrebbero allo spareggio per non retrocedere e guadagnare l’accesso ai play-out. Nel caso che due o più squadre occupino al termine del campionato il penultimo posto, tre o più sodalizi l’ultima posizione, dopo che la classifica avulsa individuerà le due migliori, saranno gli spareggi in gare uniche a determinare retrocessioni e play-out.

La società di piazza Coralli potrebbe oltretutto arrivare a giocarsi la permanenza in categoria grazie ai play-out da meglio piazzata. Se i biancorossi vincessero domani e contemporaneamente i Mobilieri Ponsacco perdessero e il Trestina pareggiasse in casa, finirebbero al quintultimo posto, ottenendo il bonus del play-out in casa e dei due risultati su tre per chi si posiziona al tredicesimo e al quattordicesimo posto. La squadra di patron Vannelli ha davanti a sé innumerevoli combinazioni. L’ultima di campionato, in ogni caso, non sarà una passeggiata.

È vero che la squadra viene da una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi, ma il tecnico ex Sangiovannese dovrà fare i conti con assenze di peso tra i suoi. Ormai conclusa la stagione per l’estremo difensore Scarpelli, uscito con un perone rotto dalla trasferta di Ghivizzano, mentre Castaldo e Senzamici sono sempre out. Problemi fisici anche per Neri, Occhiolini e Gautieri. Spaventa inoltre tra i big un’eventuale assenza di capitan Sacconi, ancora dolorante dopo Città di Castello.