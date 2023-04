Calori con Schinnea e Mazzeschi Il Terranuova Traiana vuole il bis

TERRANUOVA

"Non temo tanto gli avversari, quanto il nostro approccio alla gara". Simone Calori è consapevole che riuscire a battere oggi il Ghiviborgo non sarà una passeggiata come all’andata, quando al Matteini finì 3-0 per i biancorossi. L’allenatore del Terranuova Traiana chiede ai suoi continuità e fermezza per garantirsi la zona play-out. Dopo aver espugnato il Fedini, il tecnico ex Sangiovannese guarda avanti: "Va bene, abbiamo fatto tre punti, ma fondamentale è mantenere l’atteggiamento e la fame ritrovati dopo il Flaminia. Questa è la linfa che ci può dare speranze. Quando siamo incazzati vendiamo cara la pelle".

Ad attendere il Terranuova allo stadio Carraia di Coreglia Antelminelli ci saranno i colchoneros della media valle del Serchio guidati Massimo "Big Mac" Maccarone. "Il Ghiviborgo – ha aggiunto Calori – è la rivelazione di questo campionato. È la squadra che gioca di più a calcio e lo farà nel suo campo sintetico, in cui è in grado di far male. Se faremo il nostro gioco, allora ce la caveremo". I terranuovesi incontrano una formazione in striscia positiva da sei turni, che ha iniziato il campionato con l’obiettivo di salvarsi e che potrebbe invece chiuderlo andando ai play off. Per questo delicato match tornano a disposizione Schinnea e Mazzeschi.

COSÌ IN CAMPO (ORE 15)

GHIVIBORGO (4-3-3): Manrique Antonini, Mukaj, Seminara, Videtta, Del Dotto, Campani, Bachini, Nottoli, Zini, Bongiorni, Tiganj. A disp.: Becchi, Izzi, Giannotti, Bertonelli, Sgherri, Mata, Del Carlo, Della Pina, Cristofani. All.: Maccarone

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Scarpelli, Farini, Petrioli, Bega, Cioce, Neri, Gautieri, Massai, Dema, Benucci, Sacconi. A disp.: Antonielli, Artini, Maloku, Senzamici, Mazzeschi, Meucci, Mascia, Ceppodomo, Schinnea. All.: Calori.

Arbitro: Criscuolo di Torre Annunziata.

Francesco Tozzi