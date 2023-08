Calori chiede rinforzi "Presto nuovi arrivi"

di Giustino Bonci

Un piccolo passo in avanti nella gestione della partita e anche del risultato, tenendo botta di fronte a un avversario di notevole qualità e reagendo allo svantaggio subito dopo aver operato molti cambi. E’ in estrema sintesi il nocciolo del commento dell’allenatore del Montevarchi Simone Calori al termine del test pareggiato 1-1 con il Follonica Gavorrano: "Certo, ancora commettiamo degli errori - ha aggiunto il tecnico dei rossoblù - ma il tempo è dalla nostra parte. Siamo qui per lavorare e migliorare".

La consapevolezza che apre il cuore alla fiducia è di aver mostrato un briciolo in più di identità, per usare le parole testuali del mister, convinto di recuperare presto anche quei calciatori, come Jukic, Nannini e il giovanissimo centrocampista del 2005 Emanuele Serra, ex Reggina e considerato un talento di sicura prospettiva, alle prese con infortuni legati alla preparazione o a strascichi di problemi fisici accusati in precedenza.

"Contiamo di riavere il gruppo al completo in questi giorni - ha proseguito Calori - e questo ci permetterà di svolgere un lavoro omogeneo e di poter ruotare i disponibili quando si disputano incontri di verifica".

Il nuovo trainer aquilotto ha fatto il punto sulla "rosa" che viene valutata in maniera costante, di concerto e in sintonia con il direttore sportivo Nicola Del Grosso, in vista delle scelte definitive, della sistemazione delle quote, fondamentali in Interregionale, nei vari reparti e di eventuali ritocchi da apportare all’organico: "Qualcosa dal mercato potrebbe arrivare - ha concluso - ma l’importante adesso è crescere giorno dopo giorno come squadra. Chi rimane con noi sa che avrà sempre la possibilità di giocare e di rendersi utile al Montevarchi". Prima della pausa di Ferragosto, gli aquilotti sosterranno un altro provino, il primo stagionale al Brilli Peri, ospitando sabato prossimo in amichevole la Baldaccio Bruni. Confronto ufficiale, con terna arbitrale, e fischio d’inizio fissato alle ore 17.