Calcio Promozione Il Subbiano in crisi nera cambia allenatore Esonerato Bronchi, adesso arriva Benedetti

È Andrea Benedetti il nuovo allenatore del Subbiano. La società impegnata nel torneo di Promozione, dopo l’esonero di Dimitri Bronchi che la scorsa stagione aveva conquistato il passaggio di categoria dalla Prima, ha sciolto le riserve nella giornata di ieri quando di prima mattina è arrivata la fumata bianca. Andrea Benedetti (nella foto) in carriera ha allenato tra varie formazioni come Baldaccio Bruni (con cui ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza), Sangiovannese, Foiano (fino alla scorsa stagione venendo poi sollevato dall’incarico) e prima ancora Soci Casentino dove ha potuto allenatore anche Stefano Rubechini che adesso ritroverà a Subbiano. La missione è quella di riportare in acque tranquille i gialloblù, adesso scesi pericolosamente nella zona rossa del girone D con i loro 19 punti che significano terzultimo posto. Il penultimo posto del San Quirico è lontano solo due punti, e due punti più avanti c’è il Pienza, prossimo avversario che attende i gialloblù. Una partita dove è vietato fallire e nella quale la speranza è quella di tornare ai tre punti che mancano ormai da sette giornate, esattamente dall’ultimo turno del girone di andata. A sei giornate dalle fine con una classifica a dir poco corta tutto ancora possibile e il Subbiano proverà a tornare in corsa per restare in Promozione con tutte le sue forze.