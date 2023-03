Calcio femminile serie B

AREZZO

Quella di oggi contro la Ternana per l’Arezzo femminile è una sfida verità. Le umbre dall’alto del quarto posto in classifica non sono esattamente il cliente più comodo da affrontare, però le amaranto hanno bisogno di punti per evitare di essere risucchiate in zona retrocessione.

Domani, infatti, andrà in scena lo scontro diretto tra Trento e Tavagnacco, due rivali dell’Arezzo per la permanenza in categoria, che potrebbe anche cambiare gli scenari nella parte bassa della classifica.

Dopo i quattro punti ottenuti contro Cesena in trasferta e Apulia Trani in casa, la sconfitta di Arenzano contro il Genoa ha riportato tutti con i piedi per terra. La strada per la salvezza è ancora lunga e disseminata di insidie per la compagine del tecnico Testini, che si esprime così sul prosieguo del torneo: "Sono rimaste nove partite e dobbiamo fare più punti possibili andando a fare risultato sia in casa che fuori, sperando che alla lunga le prestazioni portino anche alle vittorie".

Decisivo sarà soprattutto il trittico di gare dopo la sosta di Pasqua, quando le amaranto affronteranno nell’ordine Torres, Trento e Tavagnacco, tutte squadre coinvolte nella bagarre salvezza. Intanto, però, c’è da riprendere il cammino oggi, alle ore 14,30 allo stadio Gubbiotti di Narni contro le rossoverdi della capocannoniera della serie B Spyridonidou. Le difensore amaranto sono avvisate.

L.A.