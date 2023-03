Buschi Galli ko contro la capolista

Niente da fare per la Bruschi Galli contro la capolista Familia Wuber Schio. Ha perso di brutto la squadra di coach Alberto Matassini: il punteggio finale 48-82.

E’ andato tutto come volevasi dimostrare. Non c’è stata partita. Nessun interesse pratico per la Bruschi, fatta eccezione per una gara in vista di quelle che contano per la salvezza, appunto i play-out. Importante era per lo Schio, che lotta per il primato solitario contro la Segafredo di Bologna, due pretendenti alla conquista del titolo di campione d’Italia di Basket A1 femminile.

Il dettaglio tecnico della Bruschi Galli: i quattro periodi: 1827-2655- 38-69 e 48-82; tiri dal campo da due punti: 18-42 da tre 7-33liberi 5-6 e falli 1615.