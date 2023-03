Burzigotti non si arrende "Sansepolcro, non è finita"

SANSEPOLCRO

L’Eccellenza umbra, dopo il successo dell’Ellera sui bianconeri, vive momenti frenetici nel torneo a due mesi dal termine. Lorenzo Burzigotti, capitano del team di Armillei cerca di dare la carica giusta in casa Sansepolcro.

"Abbiamo giocato un’ottima partita a Ellera – dice – ma l’amarezza è tanta. Essere riusciti a disputare una signora gara, con un primo tempo che ci sta stretto: una traversa, un palo, un gol, un salvataggio sulla linea, la dicono tutta sul nostro atteggiamento. Poi nella ripresa abbiamo controllato, ma dispiace aver subito quel gol nei secondi di recupero". Ma il Sansepolcro c’era. "Lo abbiamo fatto vedere anche ai più scettici, siamo stati superiori. Peccato per il risultato finale che non ci premia".

E ora? "Dobbiamo rimboccarci le maniche, abbiamo cinque partite davanti da dover vincere: se loro, l’Ellera, farà altrettanto, tanto di cappello, ma già da domani con il Branca dobbiamo incamerare i tre punti. Dispiace per il risultato di Ellera, questo è ovvio, ma non certo per il gioco che abbiamo espresso, abbiamo un grosso dispiacere perché quello che conta è il risultato. La squadra si espressa bene, eravamo in trasferta, ma grazie ai nostri sostenitori abbiamo avuto la spinta giusta. Sse loro dovessero fallire un colpo ne vedremo delle belle. Ora abbiamo una gara in meno e tutte partite da vincere".

Non ci sono squalificati in casa bianconera, ma Armillei dovrà fare a meno, con probabilità, di Marco Croce che è stato uno dei perni a centrocampo del Sansepolcro ad Ellera; con grande probabilità non ci sarà domani al Buitoni, contro il Branca. E’, infatti, a letto con febbre e bronchite, per cui la sua presenza con gli eugubini è molto difficile. Pronti a ricoprire il ruolo ci sono Priorelli e Arcaleni.

L’Ellera senza il centrocampista Fondi e il difensore Zanchi, entrambi fermati dal Giudice Sportivo, sarà a Foligno contro i falchetti che vogliono punti per raggiungere la salvezza. Anche questa, come quella del Buitoni, sarà una partita tutta da seguire.

Fabio Patti