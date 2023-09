Buone indicazioni per l'Amen BC Servizi dall'amichevole con la Virtus Siena

Arezzo, 14 settembre 2023 – Importante test amichevole quello andato in scena al PalaCorsoni di Siena, l'Amen BC Servizi si è confrontata con la Stosa Cucine Virtus Siena.

Gli amaranto non hanno demeritato, nella prima parte di gara hanno condotto a lungo la sfida, poi hanno subito un parziale nel terzo quarto che ha indirizzato la gara a favore dei padroni di casa.

La SBA, mai doma, recupera nel finale arrivando a 2 minuti e mezzo dalla fine a sole 4 lunghezze dagli avversari che sono più precisi nei possessi finali respingendo la rimonta dell'Amen BC Servizi.

Da segnalare nelle fila aretine il rientro di Calzini, mentre non ha preso parte all'amichevole Semprini ancora fermo ai box. Le parole di coach Evangelisti a fine gara: "Abbiamo approcciato la partita molto bene, nei primi due quarti li abbiamo pure messi in difficoltà nonostante il divario fisico, tecnico e di esperienza.

Ci siamo cercati molto e questo mi ha fatto molto piacere. Poi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua subendo dei parziali che contro avversari come la Virtus si pagano a caro prezzo. Ho visto comunque cose molto interessanti ed in attacco la voglia di cercarsi e di aiutarsi, questo è un ottimo punto di partenza".

L'Amen BC Servizi tornerà in campo Martedi 19 Settembre alle ore 20.30 quando al Palasport Estra arriverà Valdisieve, formazione di Serie C. Prima però gli amaranto saranno presentati ufficialmente a stampa e tifosi Sabato 16 alle ore 18.30 presso il locale "Gabbo cave à vin" sotto le Logge Vasariane di Piazza Grande.

Stosa Cucine Virtus Siena-Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo 92-79 Parziali: 24-25; 46-44; 71-59 Amen BC Servizi: Pelucchini 6, Zocca 18, Toia 7, Nica, Iannicelli 18, Rossi 9, Jankovic 3, Calzini 4, Giommetti 6, Terrosi 3, Provenzal. All. Evangelisti Ass. Liberto