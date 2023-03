Bunker Arezzo, la difesa sorprende Due reti subìte da Trombini in 7 gare

di Luca Amorosi

Il segreto dell’Arezzo? La difesa. Difficile da prevedere quando il 1 giugno scorso il direttore Giovannini annunciava Indiani come nuovo allenatore. Il tecnico di Certaldo, infatti, l’anno prima aveva vinto il girone degli amaranto nel San Donato Tavarnelle, il cui attacco risultò di gran lunga il migliore con la bellezza di 86 reti in 34 giornate, una media di 2,5 gol a partita. Eppure, che potesse essere l’anno dei difensori lo si poteva intuire da subito: il primo acquisto sul mercato fu Giacomo Risaliti, centrale ben conosciuto dal direttore per le stagioni trascorse con la maglia del Pontedera. Inoltre, la retroguardia fu praticamente completata in poche settimane con gli arrivi di Polvani, Bruni, Lorenzini, Poggesi, Pericolini e la conferma di Zona, mentre l’unico altro confermato Lazzarini fu presto reinventato difensore centrale dal neotecnico. La linea difensiva, insomma, ha avuto la possibilità di fare rodaggio fin dai primissimi giorni di ritiro e questo ha sicuramente pagato. E anche i piccoli aggiustamenti apportati in corso d’opera non hanno stravolto l’impianto di base, rimasto grosso modo lo stesso.

Nella prima parte di stagione la tenuta difensiva è stata garanzia di successi: gli amaranto non segnavano molto (se si escludono le nove reti nelle prime tre giornate) ma subivano ancor meno (appena un gol nei primi sette turni). La fase in cui l’Arezzo ha avuto un rendimento più altalenante è coincisa con il periodo in cui ha preso gol con maggiore continuità: dalla decima all’ultima giornata d’andata il Cavallino ha sempre preso almeno un gol (otto turni di seguito) perdendo punti per strada e la vetta a vantaggio della Pianese. Infine, il ruolino attuale di sette successi di fila che ha permesso di effettuare il controsorpasso sugli amiatini, oggi distaccati di sette lunghezze, ha visto tornare in cattedra proprio la fase difensiva: due soli gol subiti in sette gare dal portiere Trombini, che è rimasto imbattuto per 416 minuti di campionato tra la rete di Bedini del Seravezza e quella di Pollace del Montespaccato. Da rimarcare, inoltre, che questi gol sono stati due autentiche prodezze balistiche dei giocatori avversari, il che avvalora ancor di più il lavoro svolto dai difensori, che non hanno concesso reti né su errori individuali o di reparto, né su palla inattiva.

Un plauso, comunque, a tutta la squadra che, complice una brillantezza atletica lampante, partecipa alla fase difensiva con tutti i suoi uomini: il centrocampo è di qualità ma fa anche tanto filtro e il tridente sa ripiegare quando serve, punta centrale compresa. Indiani, insomma, potrebbe vincere il suo decimo campionato con armi diverse: l’importante è che il risultato finale sia lo stesso. Intanto, fa parlare di sé la Juniores del Cavallino che ha ottenuto giovedì la prima storica vittoria nel Torneo di Viareggio. Il tecnico Massimiliano Bernardini ha commentato così questa "prima volta": "Centrare un traguardo come questo è motivo di grande soddisfazione. I ragazzi sono stati bravi a riscattarsi dopo la sconfitta di martedì. Ora affronteremo la Samp consci che l’importante è il loro percorso di crescita".